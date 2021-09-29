تامر أمين: عمل مجلس حكماء المسلمين أشمل من الإسلام (فيديو)

قال الإعلامي تامر أمين، إن مجلس حكماء المسلمين كيان وُلد كبيرًا، وفكرته عمله أشمل من فكرة الإسلام والمسلمين، وتمتد إلى الحضارات والثقافات المختلفة، مشيرًا إلى أن مجلس حكماء المسلمين عقد مؤتمره الأول في 2019 في أبوظبي، تحت عنوان "الأخوة الانسانية"، وقدم العديد من الملاحظات التي حققت طفرة كبيرة في ترسيخ الأخوة الإنسانية.



وتابع "امين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"،مساء الأربعاء، أن النسخة الثانية للمؤتمر عقدت في الأردن، وهذا الاختيار كان هام للغاية، لان عمان تمثل نموذج للتعايش والأخوة بشكل ممتاز، مشيرًا إلى أنه شارك في هذا المؤتمر الذي عقد هذا تحت عنوان: "اعلاميون ضد الكراهية"، لافتَا إلى أن اختيار العناوين كان موفق جدًا.



وأشار إلى أنه شارك في هذا المؤتمر ضمن العديد من الصحفيين والإعلاميين، معقبًا: "دوري بعد مشاركتي في هذا المؤتمر الحرب ضد الكراهية، وكلنا مذنبون".



ولفت إلى أن ظاهرة التنمر أصبحت للأسف الشديد واسعة الانتشار في المجتمع دون ان يعلم من يمارس هذه السلوك، بأن التنمر جريمة، معقبًا: "بيشغل على قديمه..بيقول للأعور انت أعور في عينه، وهذا المثل تنمر، لانه لا يجب ان نعايره بعاهته، لا يجب ان نعاير احد على مشاكله أو ابتلائه".

