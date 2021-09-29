استشاري: هذا الإجراء يعالج "الشخير" وصعوبة التنفس (فيديو)

قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن عملية التكميم مناسبة لمريض السمنة الذي يزد وزنه 100 كيلو، خاصة إذا كان صغير السن، ولكن هناك ضرورة لتغيير أسلوب الحياة بعد إجراء هذه العملية، من خلال الابتعاد عن المياه الغازية بكميات كبيرة.



وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن تكميم المعدة من العمليات المميزة التي تجرى من خلال فتحات صغير لا تزيد عن 5 ملي، من خلال المنظار، والاقامة في المستشفى لا تتعدى الـ12 ساعة، ومن الممكن الخروج من العملية بعد يوم من إجراء العملية، وممارسة الحياة بعد يوم أو يومين من إجراء العملية.



ولفت إلى أن عملية تكميم المعدة لا تستغرق أكثر من ساعة في الأوزان العالية، مشيرًا إلى أن عمليات إنقاص الوزن تعالج جميع تبعات زيادة الوزن مثل صعوبة التنفس او الشخير الحميد ليلًا، أو الشعور بالكسل.



