Advertisements

استشاري: هذا الإجراء يعالج "الشخير" وصعوبة التنفس (فيديو)

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 09:46 م
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن عملية التكميم مناسبة لمريض السمنة الذي يزد وزنه 100 كيلو، خاصة إذا كان صغير السن، ولكن هناك ضرورة لتغيير أسلوب الحياة بعد إجراء هذه العملية، من خلال الابتعاد عن المياه الغازية بكميات كبيرة.

وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن تكميم المعدة من العمليات المميزة التي تجرى من خلال فتحات صغير لا تزيد عن 5 ملي، من خلال المنظار، والاقامة في المستشفى لا تتعدى الـ12 ساعة، ومن الممكن الخروج من العملية بعد يوم من إجراء العملية، وممارسة الحياة بعد يوم أو يومين من إجراء العملية.

ولفت إلى أن عملية تكميم المعدة لا تستغرق أكثر من ساعة في الأوزان العالية، مشيرًا إلى أن عمليات إنقاص الوزن تعالج جميع تبعات زيادة الوزن مثل صعوبة التنفس او الشخير الحميد ليلًا، أو الشعور بالكسل.

الكلمات المفتاحية

مستشف علاج اجراء

أخبار تهمك

وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تعرف على موعد انتخابات نادي الزمالك

منذ ساعة الا ربع

الصراع يشتد بين الزمالك وبيراميدز لضم المايسترو

منذ أقل من ساعتين

شوبير ينفجر في مسئولى الزمالك بسبب أشرف بن شرقي.. تابع التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يستقر على بيع الصفقة الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - بيراميدز يتعاقد مع نجم الأهلي السابق

منذ ساعتين و 5 دقيقة

ريال مدريد يتفوق على برشلونة في سقف رواتب

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ يومين

عاجل - موسيماني يأمر بطرد نجم الأهلي.. واللاعب يرحل خلال ساعات

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يضم صفقة مدوية في يناير

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من فكري صالح على تولي "الحضري" تدريب حراس المنتخب (فيديو)

منذ ساعة و 22 دقيقة

هل يفعلها الزمالك ويتمكن من إعادة سفاح الشباك؟

منذ ساعتين و 15 دقيقة

دوناروما يرد على أنباء انتقاله إلى يوفنتوس

منذ ساعة الا ربع

بيراميدز يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ يومين

عبد الله مشرف: "اعتبروا ابتعادي اعتزال فني"

منذ يوم

عاجل - قرار هام في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

استشاري: جراحات السمنة لدى الأطفال ممكنة بعد سن الـ10 سنوات

استشاري: تكميم المعدة مناسبة لمريض السمنة في هذه الحالة (فيديو)

ما هي أفضل عمليات السمنة لصغار السن؟ استشاري المناظر يُجيب (فيديو)

استشاري: عملية تحويل المسار تقلل امتصاص السكريات بنسبة 70%

استشاري: هذا ما تحتاجه عمليات السمنة المفرطة (فيديو)

استشاري: تكميم المعدة تصلح في العمر الصغير (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:31 م

عاجل - تعرف على موعد انتخابات نادي الزمالك

عاجل - بيراميدز يتعاقد مع نجم الأهلي السابق

08:12 م

وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة الإثيوبي (فيديو)

07:09 م

عاجل - موسيماني يأمر بطرد نجم الأهلي.. واللاعب يرحل خلال ساعات

05:04 م

هل يفعلها الزمالك ويتمكن من إعادة سفاح الشباك؟

08:02 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements