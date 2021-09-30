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الكاتب يوسف إسماعيل يوضح سبب إطلاقه اسم المتمرده

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 12:18 ص
إلهام شاهين و جمال عبد الناصر
إلهام شاهين و جمال عبد الناصر
أروي حمدي - تصوير: مصطفي الديب
أقيمت اليوم ندوة الفنانة إلهام شاهين بالمجلس الأعلي للثقافة بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة الرابعة عصرا للحديث عن كتاب "المتمردة" للكاتب الصحفي جمال عبد الناصر في فعاليات الدورة الرابعة عشر من المهرجان القومي للمسرح.



و أوضح جمال عبد الناصر اختيارة للكتاب باسم "المتمردة" معلقا "لأنها قالت فى إحدى حوارتها أنها إذا كتبت كتابا عن سيرتها ستطلق عليه "المتمردة" لأنها تمردت على سلطة الأب، والتحقت بمعهد الفنون المسرحية على غير رغبة والدها، كما تمردت فنيا فى الأدوار الفنية التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية".



الكتاب أصدره مهرجان المسرح القومى التابع لوزارة الثقافة بمناسبة تكريم إلهام شاهين عن مشوارها الفنى، الذى قدمت خلاله 26 مسرحية، منهم مسرحيات للتليفزيون، قدمتها مع أكبر مخرجى المسرح، منهم سعد أردش و جلال الشرقاوى و السيد راضى و فهمى الخولى و الدكتور عوض محمد عوض.

كما أوضح جمال عبد الناصر اختيارة للكتاب باسم "المتمردة" معلقا "لأنها قالت في إحدى حوارتها أنها إذا كتبت كتابا عن سيرتها ستطلق عليه "المتمردة" لأنها تمردت على سلطة الأب، والتحقت بمعهد الفنون المسرحية على غير رغبة والدها، كما تمردت فنيا فى الأدوار الفنية التى قدمتها خلال مسيرتها الفنية".



الكتاب أصدره مهرجان المسرح القومي التابع لوزارة الثقافة بمناسبة تكريم إلهام شاهين عن مشوارها الفني، الذي قدمت خلاله 26 مسرحية، منهم مسرحيات للتليفزيون، قدمتها مع أكبر مخرجي المسرح، منهم سعد أردش و جلال الشرقاوى و السيد راضي و فهمى الخولي و الدكتور عوض محمد عوض.

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