Advertisements

تحذير من "التعليم العالي" لطلبة الجامعات قبل بداية العام الدراسي (فيديو)

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 09:57 م
عادل عبد الغفار
عادل عبد الغفار
شيماء حسن
قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، على الإجراءات الصارمة التي اتخذتها وزارة التعليم العالي قبل بداية العام الدراسي الجديد فيما يتعلق باستمرار التطعيم للطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وأضاف "عبد الغفار" في اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء: "جميع الجامعات تشهد طوارئ حاليًا في كافة الجامعات للإسراع في تعليم الطلاب والأساتذة والعاملين، وهناك أكثر من 300 نقطة يتلقى فيها الطلاب التطعيمات".

وتابع: "الدولة عازمة على أن يكون عام دراسي آمن للجميع ولذلك لابد من التعامل الايجابي مع هذا التوجه. ونوجه رسالة إلى الطلبة ينبغي أن يكون إيجابيا وأن يتوجه إلى مراكز التطعيم المتعددة داخل الجامعة للحصول على الجرعة الأولى بشكل سريع".

واستطرد: "هناك توجيهات خاصة بشأن الإقامة في المدن الجامعية، ولذلك تطعيم الطلبة من الضروري أن يتم قبل بداية العام الدراسي، خاصة أن الدولة قامت بتوفير التطعيم لكل منتسبي منظومة التعليم ووضعت كافة إمكانياتها ولذلك يجب أن يكون الطالب إيجابيًا وان يتعامل مع هذه المسألة لأنه مرتبط بتواجده داخل الحرم الجامعي، مع رفع الاستعدادات بالنسبة للإجراءات الاحترازية من تنظيف وتطهير وعمليات التعقيم".

الكلمات المفتاحية

مراكز تطعيم التعليم العالي

أخبار تهمك

عاجل - بيراميدز يتعاقد مع نجم الأهلي السابق

منذ ساعتين

عاجل - موسيماني يأمر بطرد نجم الأهلي.. واللاعب يرحل خلال ساعات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تعرف على موعد انتخابات نادي الزمالك

منذ ساعة الا ربع

عاجل - قرار هام في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يستقر على بيع الصفقة الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

دوناروما يرد على أنباء انتقاله إلى يوفنتوس

منذ 43 دقيقة

الأهلي يضم صفقة مدوية في يناير

منذ حوالي 6 ساعات

هل يفعلها الزمالك ويتمكن من إعادة سفاح الشباك؟

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عبد الله مشرف: "اعتبروا ابتعادي اعتزال فني"

منذ يوم

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ يومين

الصراع يشتد بين الزمالك وبيراميدز لضم المايسترو

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ يومين

وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير ينفجر في مسئولى الزمالك بسبب أشرف بن شرقي.. تابع التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

ريال مدريد يتفوق على برشلونة في سقف رواتب

منذ ساعة و 12 دقيقة

أول تعليق من فكري صالح على تولي "الحضري" تدريب حراس المنتخب (فيديو)

منذ ساعة و 20 دقيقة

موضوعات متعلقة

"التعليم العالي" تكشف خطة تطعيم الطلبة وهيئة التدريس بلقاح كورونا

رئيس جامعة المنيا يتابع انتظام تطعيم الطلاب بلقاح كورونا

التعليم العالي: سيتم تطعيم الطلاب الجدد بكافة الجامعات

وزير التعليم العالي يتحدث عن كورونا والعام الدراسي (فيديو)

"التعليم العالي": التسجيل الإلكتروني ليس شرطا لتقلي اللقاح

التعليم العالي يكشف لـ"كلمة أخيرة" تفاصيل التطعيم الإجباري للطلاب

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:31 م

عاجل - تعرف على موعد انتخابات نادي الزمالك

عاجل - بيراميدز يتعاقد مع نجم الأهلي السابق

08:12 م

وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة الإثيوبي (فيديو)

07:09 م

عاجل - موسيماني يأمر بطرد نجم الأهلي.. واللاعب يرحل خلال ساعات

05:04 م

هل يفعلها الزمالك ويتمكن من إعادة سفاح الشباك؟

08:02 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements