تحذير من "التعليم العالي" لطلبة الجامعات قبل بداية العام الدراسي (فيديو)



وتابع: "الدولة عازمة على أن يكون عام دراسي آمن للجميع ولذلك لابد من التعامل الايجابي مع هذا التوجه. ونوجه رسالة إلى الطلبة ينبغي أن يكون إيجابيا وأن يتوجه إلى مراكز التطعيم المتعددة داخل الجامعة للحصول على الجرعة الأولى بشكل سريع".



واستطرد: "هناك توجيهات خاصة بشأن الإقامة في المدن الجامعية، ولذلك تطعيم الطلبة من الضروري أن يتم قبل بداية العام الدراسي، خاصة أن الدولة قامت بتوفير التطعيم لكل منتسبي منظومة التعليم ووضعت كافة إمكانياتها ولذلك يجب أن يكون الطالب إيجابيًا وان يتعامل مع هذه المسألة لأنه مرتبط بتواجده داخل الحرم الجامعي، مع رفع الاستعدادات بالنسبة للإجراءات الاحترازية من تنظيف وتطهير وعمليات التعقيم".

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، على الإجراءات الصارمة التي اتخذتها وزارة التعليم العالي قبل بداية العام الدراسي الجديد فيما يتعلق باستمرار التطعيم للطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.وأضاف "عبد الغفار" في اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء: "جميع الجامعات تشهد طوارئ حاليًا في كافة الجامعات للإسراع في تعليم الطلاب والأساتذة والعاملين، وهناك أكثر من 300 نقطة يتلقى فيها الطلاب التطعيمات".