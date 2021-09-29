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ليستر سيتي يفقد إيهيناتشو أمام ليجيا وارسو في الدوري الأوروبي

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 10:01 م
إيهيناتشو
إيهيناتشو
تقرر استبعاد النيجيري كيليتشي إيهيناتشو من مباراة فريقه ليستر سيتي الإنجليزي ضد مضيفه ليجيا وارسو البولندي غدا الخميس في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي، بعد أن أبعدته مراقبة الحدود البولندية اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) اليوم أن مهاجم ليستر سافر مع الفريق للعاصمة البولندية وارسو، لكن مشكلة في وثائق سفره تسببت في عدم السماح له بدخول البلاد.

ويحل ليستر ضيفا على ليجيا بدون إيهيناتشو، هداف الفريق في الموسم الماضي برصيد 19 هدفا، والذي سيتعين عليه العودة إلى المملكة المتحدة.

وصرح بريندان رودجرز، مدرب ليستر "لدينا مشكلة مع كيليتشي. لم تكن وثائق دخوله إلى البلاد مستوفاة ، لذلك لم يكن قادرا على السفر. لن يشارك في المباراة".

أضاف رودجرز "لم تسمح له الأوراق بدخول البلاد. سنضطر إلى النظر في ذلك عندما نعود".

يفتقد ليستر في المباراة أيضا لجوني إيفانز، الذي مازال يكافح للتخلص من مشكلة القدم المستمرة التي تطارده منذ وقت سابق من العام، بينما تم إيقاف ويلفريد نديدي.

ويتصدر ليجيا وارسو الترتيب برصيد 3 نقاط، عقب فوزه على مضيفه سبارتاك موسكو الروسي (متذيل الجدول) في الجولة الأولى الأسبوع الماضي، التي شهدت تعادل ليستر 2 / 2 مع نابولي الإيطالي، ليتقاسما المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطة واحدة.

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