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تعرف على أعمال إلهام شاهين القادمة

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 01:01 ص
الفنانة إلهام شاهين
الفنانة إلهام شاهين
أروي حمدي - تصوير: مصطفي الديب
كشفت الفنانة إلهام شاهين خلال ندوتها بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، عن تجهيزاتها لعمل جديد مع الفنان محمد صبحي، وهي خطوة كبيرة في مشوارها الفني.


كما صرحت إلهام شاهين أنها تجهز لفيلم بعنوان "بنات صابرة"،قائله: " يحارب فيه كل الفكر الجاهل، سواء زواج القاصرات أو التحرش، وهناقش فيه موضوعات كثيرة جدا تخص المجتمع، لأني مهمومة بقضايا كثيرة، ونفسي الناس تفهم الدين صح، والقانون صح".

 

وتابعت: "أنا بحب الستات المهمومة ببلدها، ودايما بحاول أقدم كل اللى أقدر عليه في سبيل توعية الناس".



وبدأت ندوة النجمة إلهام شاهين، بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، للحديث عن كتاب المتمردة، وذلك على هامش فعاليات الدورة الرابعة عشر من المهرجان القومى للمسرح، دورة "الكاتب المسرحي المصري".


وكتاب المتمردة للكاتب الصحفي جمال عبد الناصر، يتناول سيرة النجمة إلهام شاهين في المسرح ويوثق مشوارها المسرحى، الذى يزيد عن 20 عاما، كما يركز الكتاب على تمردها على الأدوار العادية وتحديها لنفسها في تقديم أدوار ذات طابع خاص.

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