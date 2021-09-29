عاجل - حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة رحيل محمود عبدالمنعم كهربا عن المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الحالية.





حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي





ونفى مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، ما تردد حول وجود رغبة لدى الجهاز الفني في الاستغناء عن خدمات كهربا قي الميركاتو الحالي.









وأضاف، أن موسيماني يعتمد على كهربا بشكل كبير مستدلا بمباراة إنبي الأخيرة في كأس مصر التي انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف وشارك فيها اللاعب بشكل أساسي.





ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في المباراة المقرر لها 16 أكتوبر المقبل بالنيجر في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال أفريقيا.



