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بعد إيقاف البرنامج وإحالتها للتحقيق.. مي حلمي تعلن عودة برنامج "الحكم"

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 10:53 م
مي حلمي
مي حلمي
مي شاهين
نشرت الإعلامية مي حلمي، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، بوست تعلن فيه عودة برنامجها "الحكم" من جديد بعد الإيقاف وإحالتها للتحقيق.

وظهرت مي حلمي مع نقيب الإعلاميين طارق سعدة وعلقت قائلة:"مع ا طارق سعده نقيب الإعلاميين، شكرا لحسن الاستضافة، وانتظروا" الحكم"".

يذكر أن قررت قناة الحدث اليوم، إيقاف الإعلامية مي حلمي عن العمل، وذلك بعد عرض حلقة برنامجها مع نجم الزمالك الأسبق أحمد صالح،الذي انسحب من برنامجها اعتراضًا على طريقة الحوار،ليتم التحقيق معها فيها نسب اليها من الإساءة له.


نشرت قناة الحدث بيانًا ينص على:" بناءً على ما تم رصده من قبًل المرصد الخاص بالقناة خلال حلقة الإعلامية مي حلمي السبت الموافق 28 أغسطس 2021 وما بدر منها تجاه ضيف البرنامج، والتعامل معه بما يخالف الأصول والأكواد الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامي، وقررت القناة ما يلي:

أولًا: إحالة الإعلامية مي حلمي للتحقيق

ثانيًا: إيقاف برنامج "الحكم "على شاشة قناة الحدث اليوم لحين انتهاء التحقيق

ثالثًا: علي السيد المدير التنفيذي أعمال نص القرار من الآن".

الكلمات المفتاحية

مي حلمي برنامج الحكم الفجر الفني

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