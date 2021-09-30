"نوبة بكاء".. إلهام شاهين تكشف كواليس أول عمل فني لها

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بتكريمها من المهرجان القومى للمسرح، خلال ندوتها بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية قائلة "تكريمى من المهرجان القومى للمسرح أهم تكريم فى مسيرتى وله فرحته الخاصة، وقيمة التكريم من قيمة الجهة التى تقدمه وهى الدولة المصرية".





كما علقت الفنانة إلهام شاهين عن اسم الكتاب "المتمردة" قائلة عجبنى جدا، ورغم أن والدي السيد شاهين كانت روحه فنية وكان شاعرا، لكنه رفض عملي في الفن، وكنت خجولة وحساسة للغاية، وذهبت للدكتور وأنا طفلة بسبب الكسوف".







أضافت: "رفض والدى فى البداية موضوع التمثيل، وعندما عرض على المخرج كمال حسين تقديم "حورية من المريخ" رفضت لأنني خجولة، وكانت رغبتى فى الإخراج، لكننى لم أجد قسما للإخراج فى المعهد فدخلت قسم تمثيل، وهناك قالوا "انتي عندك الموهبة لكنك متعرفيش وهنا نساعدك".







وأكملت حديثها قائله: " في أول عرض كنت خجولة وصوتي واطي، وهتف الجمهور "الصوت"، فدخلت في نوبة بكاء، وقولت للمخرج "مش عاوزة أمثل" وطلب حينها المخرج من الجمهور مساندتى، وبابا قال له "أنا قولتلك هتفضحنا".





الكتاب أصدره مهرجان المسرح القومى التابع لوزارة الثقافة بمناسبة تكريم إلهام شاهين عن مشوارها الفنى، الذى قدمت خلاله 26 مسرحية، منهم مسرحيات للتليفزيون، قدمتها مع أكبر مخرجى المسرح، منهم سعد أردش و جلال الشرقاوى و السيد راضى و فهمى الخولى و الدكتور عوض محمد عوض.