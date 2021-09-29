عاجل - قرار ناري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا









تعرض برشلونة لخسارة غير متوقعة أمام بنفيكا البرتغالي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.





وسقط الفريق الكتالوني في فخ الهزيمة بثلاثة أهداف نظيفة أمام الفريق البرتغالي في المباراة التي جمعتهم مساء اليوم الأربعاء في دوري الأبطال.





وفجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا حيث أكدت بأن خوان لابورتا رئيس النادي يدرس إقالة الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق الكتالوني.





وأوضحت التقارير بأن أندريا بيرلو وتين هاج وكونتي من أبرز المرشحين لقيادة الفريق الكتالوني خلفا للهولندي رونالد كومان.





يذكر أن برشلونة قد خسر كذلك في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام بايرن ميونيخ الألماني بهدفين نظيفين.



