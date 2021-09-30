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خالد منتصر: لا علاقة للختان بضبط الرغبة الجنسية لدى الفتاة (فيديو)

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 02:22 ص
خالد منتصر
خالد منتصر
داليا الحسين
أشاد الدكتور خالد منتصر، الكاتب والمفكر، بتغليظ العقوبة على ختان الإناث، مضيفًا: "بعض الأطباء كانوا يرتكبون جريمة الختان بسبب التفسيرات السلفية المغلوطة للدين"، مؤكدًا عدم وجود ما يسمى بـ"الختان" في الطب.

وتوقع "منتصر" خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، انخفاض نسبة الختان إلى 20% خلال الفترة المقبلة بعد تغليظ العقوبة، معلقًا: "الختان بيكسر الفتاة نفسيًا".

وتساءل: "إذا كان الختان أمرًا دينيا لماذا لا يحدث في السعودية؟ إنه قائم فقط في إفريقيا كونه عادة في القارة السمراء"، نافيًا ما يقال حول تأثير الختان الإيجابي على ضبط الرغبة الجنسية، موضحًا: "إذا كان الأب يرغب في القضاء على الرغبة عليه بقطع العقل، وما يتردد حول الرغبة أمر غير صحيح على الإطلاق، وما يتردد حول عمليات التجميل بعد الختان كلام فارغ".

وحول إعلان شيخ الأزهر رفض ختان الإناث قال: "أمر يُحترم، لكن المسألة لا تتعلق برجال الدين، كون هناك شيخ أزهر سابق أيّد الختان، المسألة علمية فقط".

الكلمات المفتاحية

شيخ الأزهر خالد منتصر الختان

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