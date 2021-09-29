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عاجل - بنفيكا يُهين برشلونة بالثلاثة في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 10:53 م
برشلونة
برشلونة
علي نبوي

عمق بنفيكا من جراح برشلونة الإسباني بعدما ألحق به خسارة مُذلة بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جرت مساء اليوم الأربعاء على ملعب "النور" ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

الشوط الأول من هذا اللقاء انتهى على واقع تقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف سجله داروين نونيز في الدقيقة الثالثة.

وفي الشوط الثاني ومع محاولات فريق برشلونة لإدراك التعادل نجح رافا سيلفا في إضافة الهدف الثاني لبنفيكا مع الدقيقة 69، ليعزز داروين نونيز من تقدم الفريق البرتغالي مسجلًا الهدف الثالث لفريقه والثاني له في اللقاء من ركلة جزاء وذلك قبل النهاية بـ11 دقيقة.

وبهذه النتيجة بقي فريق برشلونة بدون أي نقطة متذيلًا لمؤخرة المجموعة، فيما رفع بنفيكا رصيده للنقطة 4 في المركز الثاني خلف بايرن ميونيخ صاحب الصدارة.

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