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يوفنتوس يُذيق تشيلسي مرارة الهزيمة بهدف "كييزا"

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 10:54 م
كييزا
كييزا
علي نبوي
أذاق يوفنتوس ضيفه تشيلسي مرارة الهزيمة بعدما تغلب عليه بهدف دون رد في المباراة التي جرت مساء اليوم الأربعاء على ملعب أليانز أرينا ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

لم يشهد الشوط الأول من هذا اللقاء أي هز للشباك من جانب كلا الفريقين لينتهي على واقع التعادل السلبي رغم المحاولات الخطيرة.

ونجح فيدريكو كييزا في إحراز هدف التقدم ليوفنتوس في الدقيقة 46 ليحاول بعدها رجال الألماني توماس توخيل العودة في المباراة وإدراك التعادل لكن المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو تفنن في إهدار الفرص الواحدة تلو الأخرى لينتهي اللقاء بفوز فريق السيدة العجوز.

ورفع يوفنتوس رصيده بهذا الفوز إلى 6 نقاط في المركز الأول بالمجموعة بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 3 نقاط في المركز الثاني.

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس كييزا توخيل تشيلسي أليجري

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