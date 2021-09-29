كريستيانو رونالدو يقود مانشستر يونايتد للثأر من فياريال في الوقت القاتل









ثأر مانشستر يونايتد من ضيفه فياريال الإسباني بعدما قلب تأخره بهدف للفوز بهدفين في اللقاء الذي جرى على ملعب "أولد ترافورد" ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.





التعادل السلبي بدون أهداف فرض نفسه على مجريات الشوط الأول ولم يشهد هز شباك أي فريق رغم المحاولات من جانب أصحاب الأرض.





وفي الشوط الثاني باغت باكو ألكاسير أصحاب الأرض بالهدف الأول لفياريال مع الدقيقة 53، لينجح أليكس تيليس في إدراك التعادل لمانشستر يونايتد بعدها بـ7 دقائق.





وحاول فريق المدرب سولشاير التقدم في النتيجة والحصول على النقاط الكاملة لينجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في خطف الهدف الثاني والنقاط الثلاث لمانشستر يونايتد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع.





وبهذه النتيجة حصد مانشستر يونايتد أول 3 نقاط له في المجموعة، بينما تجمد رصيد فياريال عند نقطة وحيدة.



