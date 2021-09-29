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موسيماني يستقر على بديل أفشة في المرحلة المقبلة

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 11:01 م
أفشة
أفشة
أشرف عبد الناصر
أشاد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، بأداء محمد محمود أمس أمام الغابة.

موسيماني يشيد بموهبة الفريق

وظهر محمد محمود بشكل لافت في ودية الغابة أمس التي أقيمت على ملعب التتش وانتهت بفوز المارد الأحمر بسباعية نظيفة.

وأكد مصدر بالجهاز الفني، أن موسيماني يسعى لتجهيز اللاعب في المرحلة المقبلة ليكون بديلا لمجدي أفشة في مركز صانع الألعاب.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في المباراة المقرر لها 16 أكتوبر المقبل بالنيجر في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال أفريقيا.

الكلمات المفتاحية

موسيماني محمد محمود الاهلي أفشة

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