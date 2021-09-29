كيفية تجديد باقة الإنترنت الأرضي وطرق الدفع

تجديد باقة الإنترنت الأرضي ، أصبح الإنترنت من االأمور التي لا يمكن الاستغناء عنها، في كافة مجالات الحياة ونواحيها المختلفة، سواء بالتعليم أو الصحة أو الجوانب الترفيهية.





تجديد باقة الإنترنت الأرضي





ويشغل تجديد باقة الإنترنت الأرضي اهتمام الكثيرين، من لديهم العديد من الأعمال التي يتم إنجازها عبر "الإنترنت" ولاسينا مع التوجه العالمي نحو التكنولوجيا والخدمات الرقمية.





موعد تجديد باقة الإنترنت الأرضي





ويختلف موعد تجديد باقة الإنترنت الأرضي من مشترك لآخر، حيث أن الباقات الشهرية تختلف، وبالتالي تزيد قيمها وعدد الجيجا المتاح استخدامها، وبناء عليه يتم فع الأموال.





كيفية تجديد باقة الإنترنت الأرضي





ويبحث المشتركون عن طرق تجديد باقة الإنترنت الأرضي ولاسيما عقب انتهاء الباقة أو مجيئ موعد التجديد، حيث تنقطع الخدمة يسبب أرقا كبيرا لدى المشتركين.





ضرورة تجديد باقة الإنترنت الأرضي





ويسارع المشتركون إلى تجديد باقة الإنترنت الأرضي ومواصلة مامهم المختلفة عبر تلك الشبكة العنكبوتية، حيث زاد التسوق الإلكتروني وزادت نسب العمالة والوظائف التي تتم عن بعد.





معرفة موعد تجديد باقة الإنترنت الأرضي





ويجب على المشترك معرفة موعد تجديد باقة الإنترنت الأرضي من خلال الرسائل التي تصل أو مع انخفاض السرعه تلقائياً الى 256 Kb على الثانية عقب انتهاء سعة الباقة.





خدمة تجديد باقة الإنترنت الأرضي





وتعود الخدمة إلى سرعتها المعهودة عقب تجديد باقة الإنترنت الأرضي والتي تتم في بعض الأحيان قبل الموعد الفعلي للتجديد بـ10 أيام أو أقل نتيجة لانقضاء السعة التحميلية.





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ويمكن تجديد باقة الإنترنت الأرضي من خلال الاتصال بخدمه العملاء على الرقمين الساخنين 19777 أو 111 عن طريق التليفون الأرضي وتقديم طلب لخدمة العملاء بتجديد باقة النت الخاصه عقب دفع الفاتورة.





مزايا تجديد باقة الإنترنت الأرضي





كما توفر شركة وي إمكانية تجديد باقة الإنترنت الأرضي من خلال تطبيق "ماي وي" أو عبر الموقع الرسمي للشركة وذلك بعد دفع الفاتورة.





وترصد بوابة الفجر الإلكترونية طرق تجديد باقة الإنترنت الأرضي من خلال الموقع أو تطبيق ماي وي في السطور التالية:





الدخول إلى "ماي وي" بالحساب الشخصي.





اختيار تجديد باقة الإنترنت الأرضي





تغير موعد تجديد باقة الإنترنت الأرضي.





الضغط على موافق بشكل طبيعي وسيتم بعدها تجديد باقة الإنترنت الأرضي.





طرق تجديد باقة الإنترنت الأرضي

تجديد باقة الإنترنت الأرضي من خلال أحد فروع الشركة.

تجديد باقة الإنترنت الأرضي عبر خدمات الدفع مثل "فوري" أو "مصاري".

تجديد باقة الإنترنت الأرضي عبر خدماة العملاء.



