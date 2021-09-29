متعافية من كورونا تكشف تفاصيل معاناتها بأعراض "ضبابية المخ"

كشفت الدكتور أميرة عبد السلام، الاستشاري النفسي، وأحد المتعافين من فيروس كورونا تفاصيل معاناتها من أعراض "ضبابية المخ" أثناء الإصابة بفيروس كورونا وما بعدها.



وقالت "أميرة عبد السلام" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "ام بي سي مصر" اليوم الأربعاء: "أصبت بكورونا مرتين مرة في أبريل في رمضان الماضي ومرة في أغسطس الماضي".



وأضافت: "في المرة الأولى بنغلط عندما نقوم بوقف الأدوية بعد أسبوع أو اثنين من الإصابة ولا نكمل أدوية السيولة ومضادات الفيروس، ولكن في المرة الثانية كان دور كارثي ودور شرس جدًا، واستدعت الانتقال إلى المستشفى بعد انخفاض نسبة الأكسجين في الدم وعدم نزول الحرارة عن 40 درجة".



وتابعت: "أصبت بما يسمى بالشرود الهستيري وهو مصطلح تم التوصل إليه مؤخرًا وكانت السمة الغالبة فيه النسيان وفقدان الإحساس بالوقتية، الوسواس القهري والإحساس بالاضطرابات النفسية نتيجة نقص الأكسجين في المخ وظل مستمر أسبوعين بعد الشفاء وكنت شديدة الحساسية تجاه الكثير من الأشياء".