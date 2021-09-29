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صاحب الصورة الشهيرة بميراج جليم: "اتفاجئت بالترند.. وكنت بشوف أكل عيشي"

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 11:13 م
أحمد سعيد
أحمد سعيد
فيروز حسني
علق الشاب "أحمد سعيد" صاحب الصورة الشهيرة صباح اليوم أمام كافيه "لاتينو بجليم"، والذي كان يقف ليصطاد السمك أثناء اشتعال النيران وقال: أنا أعمل في شركة بعد الظهر، أنتهي من عملي ثم أتجه لصلاة الفجر، ومن بعدها أذهب ساعتين للصيد لكي أوفر مصاريف للمنزل وأوفر الغذاء.

وتابع: "تفاجأت عند انتشار صورتي على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنا أصطاد السمك أثناء اشتعال النيران، ولكنني وقتها رأيت سيارات الإسعاف والإطفاء تحاول إخماد الحريق مضيفًا: "مش بإيدي حاجة أعملها.. أكل عيشي أحق عشان الحق أرجع برزق لبيتي".

وأضاف: أحب أن أوجه كلمة لمصور الصورة وهي بدلا من التقاط الصورة «حضرتك قاعد فاضي بدل ما تصور خلق الله وتاخد اللقطة كنت روح وساعد».

واستيقظت الإسكندرية صباح اليوم الأربعاء على حادث مفجع لحريق ضخم بمنطقة جليم وسط الإسكندرية، وذلك "بمجمع ميراج جليم"، وامتدت النيران لتلتهم أربعة مطاعم بالكامل، وهي من أشهر المطاعم المتواجدة منذ عدة سنوات بتلك المنطقة من الشاطئ.

واستمرت جهود قوات الحماية المدنية في السيطرة عليه، ومنع امتداده إلى الجهة المجاورة التي يتواجد فيها مجموعة أخرى من المطاعم الشهيرة، كما أن هناك أضرار جسيمة لحقت بالمطاعم مع تصاعد أدخنة الحريق، مع محاولات رجال الحماية المدنية السيطرة على الموقف.

و اندلع الحريق في السادسة والنصف من صباح اليوم بأحد المطاعم السياحية على كورنيش الإسكندرية، ليمتد لـ ٤ مطاعم أخرى سياحية، وذلك قبل أوقات العمل الرسمية وعلى الفور توجه عدد كبير من سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحريق، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة؛ مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة رمل أول، باندلاع حريق بمجمع مطاعم بمنطقة كورنيش جليم شرق الإسكندرية.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والإطفاء إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة عليه ومنع انتقاله للمطاعم المجاورة.
صاحب الصورة الشهيرة بميراج جليم: "اتفاجئت بالترند.. وكنت بشوف أكل عيشي"
صاحب الصورة الشهيرة بميراج جليم: "اتفاجئت بالترند.. وكنت بشوف أكل عيشي"
صاحب الصورة الشهيرة بميراج جليم: "اتفاجئت بالترند.. وكنت بشوف أكل عيشي"
صاحب الصورة الشهيرة بميراج جليم: "اتفاجئت بالترند.. وكنت بشوف أكل عيشي"
صاحب الصورة الشهيرة بميراج جليم: "اتفاجئت بالترند.. وكنت بشوف أكل عيشي"
صاحب الصورة الشهيرة بميراج جليم: "اتفاجئت بالترند.. وكنت بشوف أكل عيشي"
صاحب الصورة الشهيرة بميراج جليم: "اتفاجئت بالترند.. وكنت بشوف أكل عيشي"
صاحب الصورة الشهيرة بميراج جليم: "اتفاجئت بالترند.. وكنت بشوف أكل عيشي"

الكلمات المفتاحية

حريق جليم ترند أحمد سعيد

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