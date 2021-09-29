بسبب ماس كهربائي.. إخماد حريق منزل ببني سويف

سيطرت قوات الحماية المدنية بمعاونة الأهالي، على حريق، شب، اليوم الأربعاء، بمنزل ملك موظف بالأوقاف، بقرية "منهرو" التابعة لمركز إهناسيا ببني سويف، نتيجة ماس كهربائي، دون خسائر فى الأرواح.



مدير أمن بني سويف

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية بنشوب حريق بمنزل ملك "سيد. أ.م" 59 سنة، موظف بالأوقاف، بقرية "منهرو" التابعة لمركز إهناسيا، وتم الدفع بسيارة ومعدات الاطفاء التابعة لنقطة قرية "العواونة" للإنتقال لموقع البلاغ.



حريق منزل ببني سويف

وتمكن رجال الإطفاء بمعاونة أهالي القرية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، قبل امتدادها للمنازل المتأخمة، وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق شب نتيجة ماس كهربائي بالمنزل، وأتت النيران على بعض محتويات المنزل "المطبخ بمشتملاته ودولاب أدوات منزلية (نيش) وغرفة نوم أطفال".



وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانوية وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة، وإدارة التضامن الاجتماعي بإهناسيا، وغادرت سيارة الإطفاء موقع الحريق الذي لم يسفر عن أية خسائر فى الأرواح.



