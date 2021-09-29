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بعد هدفه القاتل.. تعرف على أرقام رونالدو في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 11:20 م
رونالدو
رونالدو
أحرز النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو هدفا في اللحظات الأخيرة، ليقود فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي، لقلب تأخره صفر / 1 أمام ضيفه فياريال الإسباني، إلى فوز مثير 2 / 1 اليوم الأربعاء في الجولة الثانية لمباريات المجموعة السادسة ببطولة دوري أبطال أوروبا، التي شهدت أيضا فوز أتالانتا الإيطالي 1 / صفر على ضيفه يونج بويز السويسري.

وبات أتالانتا في صدارة الترتيب برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه يونج بويز، الذي تفوق بفارق المواجهات المباشرة على يونايتد، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما يقبع فياريال في المؤخرة بنقطة واحدة.

وبادر فياريال بالتسجيل في الدقيقة 53 عن طريق باكو ألكاسير، قبل أن يتعادل أليكس تيليس للفريق الانجليزي في الدقيقة 60.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل، أحرز رونالدو هدف الفوز القاتل ليونايتد في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليقود الفريق الأحمر للثأر من خسارته بركلات الترجيح أمام فياريال بنهائي بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الماضي.


- أرقام كريستيانو رونالدو في ⁧‫دوري أبطال أوروبا‬⁩

‏أكثر من سجّل في البطولة (136)
أكثر من شارك بالبطولة (178)
أكثر من سجّل في موسم واحد (17)
سجّل في مرحلة خروج المغلوب (67)
اللاعب الوحيد الذي سجّل في 11 مباراة متتالية
اللاعب الوحيد الذي سجّل في 3 نهائيات

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