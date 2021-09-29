أسامة ربيع يكشف العائد اليومي للهيئة بعد عمل قناة السويس الجديدة (فيديو)

علق الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على مرور أكبر معدل من السفن في قناة السويس اليوم بعدد 87 سفينة، قائلًا: "لولا قناة السويس الجديدة مكناش نقدر نمرر هذا العدد من السفن، العدد الذي كان يمر من القناة لم يكن يزيد عن 45 سفينة على الإطلاق".



وتابع "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية الأولى"، مساء الإثنين، أن القناة شهدت اليوم مرور 87 سفينة من القناة بحوالي 5 مليون طن، وهذا رقم كبير، لافتَا إلى أن العائد اليومي في القناة وصل لـ22 مليون دولار، وهذا مكسب كبير للخزانة المصرية.



ولفت إلى أن القناة شهدت مرور 100 سفينة يوميًا بعد أزمة إيفرجيفن، معقبًا: "كنا بنعدي أكتر من 100 سفينة يوميًا، وهذا دليل على قدرة القناة على استقبال أكبر عدد من السفن".

