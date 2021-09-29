بايرن ميونيخ يسحق دينامو كييف بالخمسة في دوري أبطال أوروبا

أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدفين ليقود بايرن ميونيخ لفوز ساحق 5-صفر على ضيفه دينامو كييف في المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء ويحقق بطل ألمانيا انتصاره التاسع على التوالي بجميع المسابقات.





وافتتح المهاجم البولندي، الذي فشل في هز الشباك في الدوري يوم السبت ليتوقف سجله عند التسجيل في 19 مباراة متتالية، الأهداف في الدقيقة 12 من ركلة جزاء.





وأضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 27 بعد تمريرة رائعة من توماس مولر.





وجعل سيرج غنابري النتيجة 3-صفر بتسديدة قوية في الدقيقة 68 وبعد ست دقائق لاحقة أضاف ليروي ساني الهدف الرابع.





واختتم إيريك مكسيم تشوبو موتنغ الخماسية بضربة رأس قبل ثلاث دقائق من النهاية.





ويملك بايرن، الذي يحل ضيفا على بنفيكا في 20 أكتوبر، ست نقاط من مباراتين متقدما بنقطتين على بنفيكا الذي تغلب 3-صفر على برشلونة.





ويأتي دينامو في المركز الثالث بنقطة واحدة فيما يتذيل برشلونة المجموعة بدون رصيد.



