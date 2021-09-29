وول ستريت تغلق مرتفعة وسط مخاوف التضخم والجدل بشأن سقف الدين





أغلقت بورصة وول ستريت مرتفعة اليوم الأربعاء لتتعافى جزئيا من خسائرها القوية في الجلسة السابقة، وساهمت تعليقات من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي والنقاش الدائر بشأن سقف الدين الأمريكي في كبح المكاسب.





وصعد المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز بينما أغلق المؤشر ناسداك منخفضا مع توقف صعود عوائد سندات الخزانةالأميركية.





وقادت القطاعات الدفاعية صعود السوق.





ومع هذا فإن المؤشرات الثلاثة جميعها تتجه لإنهاء شهر سبتمبر أيلول على خسائر، ومع ارتداد ستاندد اند بورز 500 عن سبعة أشهر متتالية من المكاسب.





ومتحدثا في منتدي للبنك المركزي الأوروبي، عبًر باول عن إحباط بشأن استمرار مشاكل سلاسل الإمداد التي قد تبقي التضخم مرتفعا لفترة أطول من المتوقع.





وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسةالتداول مرتفعا 90.93 نقطة، أو 0.27 بالمئة، إلى 34390.92 نقطة في حين زاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 6.83 نقطة، أو 0.16 بالمئة، ليغلق عند 4359.49 نقطة.





وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 34.24 نقطة، أو 0.24 بالمئة، إلى 14512.44 نقطة.





وقدمت بوينغ الدفعة الأكبر لداو جونز مع صعود أسهمها أكثر من ثلاثة بالمئة في أعقاب اختبار ناجح لطائرتها 737 ماكس أجرته الهيئة المنظمة لقطاع الطيران في الصين.