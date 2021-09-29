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حاتم حسن يعتذر عن تدريب ملوي

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 11:23 م
بوابة الفجر
علي يحيى


حسم حاتم حسن المدبر الفني السابق لفريق القومي جدال الذي انتشر مؤخرا حول توليته إلادارة الفنيه لنادي ملوي الرياضي


وقال حاتم حسين في تصريحات خاصة لموقع " الفجر الرياضي " اعتزر عن عدم عدم تولي القيادة الفنية لنادي ملوي المحترم نظراً للظروف الطارئة و المستجدات الخارجة عن إرادتنا و تقاليدنا و عاداتنا والتي لحقت بالراعي وهو اللواء إيهاب الخولي."


وأكمل "وحابب أشكر مجلس إدارة ملوي المحترم و لاعبي الفريق المحترمين علي الثقة الكبيرة في قيادة الفريق و اتمني التوفيق للجهاز الفني و ساظل داعما للفريق مع كامل احترامي و تقديري."

والجدير بالذكر أن حاتم حسن كان تعاقده مع نادي ملوي مرتبط بالراعي وهو إيهاب الخولي الذي وفاة والدته المنية كنت أول أمس لهذه الأسباب قرر إيهاب الخولي عدم استثمار نادي ملوي.

بعد قرار عدم استثمار نادي ملوي الرياضي من قبل ايهاب الخولي الإدارة الحالية لم يحدث بينها وبين حاتم حسين اتفاق .

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