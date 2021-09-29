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عاجل - لابورتا يستقر على مدرب برشلونة الجديد خلفًا لكومان

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 11:27 م
كومان ولابورتا
كومان ولابورتا
الفجر الرياضي
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن مدرب برشلونة الإسباني المقبل، تمهيدًا لرحيل الهولندي رونالد كومان مدرب الفريق الكتالوني الحالي بعد الخسارة المذلة أمام بنفيكا البرتغالي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا حيث أكدت بأن خوان لابورتا رئيس النادي يدرس إقالة الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق الكتالوني.

وأوضحت التقارير بأن خوان لابورتا اختار تشافي هيرنانديز قائد الفريق السابق والمدرب الحالي للسد القطري لقيادة الفريق الكتالوني خلفًا للهولندي رونالد كومان.

يذكر أن برشلونة قد خسر كذلك في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام بايرن ميونيخ الألماني بهدفين نظيفين.

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