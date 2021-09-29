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محافظ الشرقية: إزالة 80% من التعديات على الأراضي والمصارف

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 11:30 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب
داليا الحسين
قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية إن حجم التعدديات على المصارف وأملاك الدول والأراضي الزراعية كبير للغاية منذ 2011.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "CBC "، اليوم الأربعاء أنه تم إزالة 80% من التعديات على الأراضي والمصارف في المحافظة، لافتا إلى أنه تم التصالح في مخالفات البناء مع عدد كبير من المواطنين.

ونوه محافظ الشرقية بأن تكلفة الإزالة قد تصل إلى 85 ألف جنيه ويدفعها المخالف، مؤكدا أن المحافظة تزيل كافة التعديات دون استثناء؛ والقانون يطبق على الجميع.

الكلمات المفتاحية

مخالفات البناء الدكتور ممدوح غراب

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