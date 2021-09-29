اليوم..دمنهور يحل ضيفًا علي الزرقا في افتتاحية الممتاز "ب"









يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي دمنهور تحت قيادة المدير الفني ياسر عبدالواحد ضيفًا علي نظيره نادي الزرقا تحت قيادة محمد عبدالله في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة "مجموعة بحري" في دوري الدرجة الثانية.





حيث تقام المباراة ظهر غد الخميس الموافق"30" سبتمبر في تمام الساعة الـ"2:30" علي استاد نادي الزرقا ضمن مباريات الجولة الأولي من مسابقة دوري الدرجة الثانية.





وقد أبرم كلا الفريقين عدة صفقات للظهور بمستوي مميز في مسابقة دوري الدرجة الثانية، وخطف بطاقة التأهل للدوري المصري الممتاز الموسم المقبل.







ويسعي نادي دمنهور للعودة إلي دمنهور بنتيجة إيجابية، بينما يطمح نادي الزرقا للفوز والإطاحة بنظيره الموج الأزرق وتقديم انطلاقة قوية للفريق مثلما حدث الموسم الماضي وتصدره لجدول الترتيب في الجولات الأولي من المسابقة.