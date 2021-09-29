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موسيماني يعقد جلسة مع نجم الأهلي لاحتواء غضبه

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 11:31 م
الاهلي
الاهلي
أشرف عبد الناصر
عقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، جلسة مع عمار حمدي لاحتواء غضب الأخير بسبب استبعاده من ودية أمس أمام الغابة.

موسيماني يجتمع بموهبة الفريق

وظهر الغضب على وجه عمار حمدي أمس الثلاثاء بعد استبعاده من مباراة الغابة الودية التي أقيمت على ملعب التتش وانتهت بفوز المارد الأحمر بسباعية نظيفة.


وحرص موسيماني على الاجتماع باللاعب لاحتواء غضبه، ووعده بمنحه فرصة المشاركة في التشكيلة الأساسية خلال الفترة المقبلة.


ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في المباراة المقرر لها 16 أكتوبر المقبل بالنيجر في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال أفريقيا.

الكلمات المفتاحية

موسيماني عمار حمدي الاهلي الأهلي الغابة

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