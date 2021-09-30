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أستاذ استشعار عن بُعد: إفريقيا من أفضل القارات في الاقتصاديات الناشئة

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 03:37 ص
قارة إفريقيا
قارة إفريقيا
شيماء حسن
قال هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد بجامعة شابمن الأمريكية، إن قارة أفريقيا صبية وبحلول عام 2050 سيصل عدد سكانها إلى أن يكون هناك إفريقيا من بين كل 3 أفراد حول العالم.

وأضاف "العسكري" في حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء أن القارة الإفريقية من أفضل القارات التي لديها اقتصاديات ناشئة بسبب توافر موارد التنمية بها.

وأشار إلى أنه بنهاية القرن الحالي وبحلول عام 2100 الثروة البشرية ستكون صغيرة السن، وبها اقتصاديات نامية سواء الطبيعة أو رؤوس الماشية.

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