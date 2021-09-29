قلق في ريال مدريد بعد كارثة شيريف تيراسبول





كشفت تقارير صحفية إسبانية أن القلق بدأ ينتشر في قلوب وعقول جماهير ريال مدريد الإسباني بعد الهزيمة الكارثية على يد شيريف تيراسبول في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وأشار موقع برنابيو ديجتال الإسباني إلى أن مباراة شيريف تيراسبول تعتبر المباراة الثاينة على التوالي التي يفشل فيها الملكي في تحقيق الفوز بعد تعادله السلبي على يد فياريال في الدوري الإسباني.





وأفاد الموقع الإسباني بأنه لا يمكن القول أن تأهل ريال مدريد الإسباني لدور الستة عشر في خطر لأن إنتر ميلان الإيطالي وشاختار الأوكراني قد تعادلا في نفس الدور لكن كارثة شيريف تيراسبول أطلقت العنان لأول أزمة مصغرة في الموسم.





وأوضح الموقع الإسباني أنه في خلال أول مباريات الدوري الإسباني بدا أن الملكي تعافى من الضربات التي خسرها لكن الحقيقة هي أن ريال مدريد سجل هدفًا واحدًا فقط وكان من ركلة جزاء في آخر مباراتين.

وألمح الموقع الإسباني أن الأمر الآن يستحق فوز ريال مدريد على أرضه أمام إسبانيول في نهاية الأسبوع الحالي من أجل تجنب الوصول إلى الأجندة الدولية في وجود أزمات أو مشاكل.



