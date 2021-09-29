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سارى يضم 20 لاعبًا لقائمة الأوليمبي لموقعة بلدية المحلة

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 11:32 م
بوابة الفجر
لمياء عاطف


استقر " احمد سارى " المدير الفني لفريق الأوليمبي علي ضم 20 لاعباً لقائمة الفريق لمواجهة فريق بلدية المحلة المحدد إقامتها غدا الخميس داخل ملعب الأوليمبي في تمام الساعة الثانية والنصف ضمن مواجهات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة لموسم 2020/202


وقد ضمت القائمة كل من :

احمد صالح.هادي انور .احمد ربيع .احمد رمضان.

احمد فهمي .عبد الله الرويني.محمد مصطفى حموشه.حمبوزو.العوضي . محمد مردي.عمرو الصعيدي
.محمد مصطفى.رجب شاهين

نادي حسن طه ابراهيم .محمد الدغيمي.مؤمن حمدان .محمد ابو طالب يوسف .احمد عيد


ويغيب للإصابة عن لقاء المحلة كل من :

محمود المنشاوي..مزق في السمانة ،مؤمن بدوي مزق بالخلفيه ،احمد العزب للإصابة بفيروس كورونا

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