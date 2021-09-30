عودة الجماهير الإسبانية للملاعب كاملة مطلع الشهر المقبل

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن الحكومة الإسبانية أعلنت عن موافقتها على عودة الجماهير إلى ملاعب كرة القدم بالسعة الكاملة.





وأكدت إذاعة كادينا سير الإسبانية أنه تمت الموافقة على عودة الجماهير للملاعب بنسبة 100٪ بداية من 1 أكتوبر المقبل.





وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن الجماهير كانت قد عادت إلى الملاعب مرة أخرى في الموسم الحالي ولكن ليس بالسعة الكاملة للملاعب بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.



