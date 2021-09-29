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النيابة الإدارية: إحالة مخالفات التعديات للمحاكمة وجوبي لإنفاذ القانون

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 11:39 م
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
كشف المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، تفاصيل قرار رئيس النيابة الإدارية بإنجاز التحقيقات في قضايا التعدي على أراضي الدولة ونهر النيل.

وقال "سمير" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء إنه منذ 2017 وصدر منشور من هيئة النيابة الإدارية بشأن تحديد عدد من المخلفات التي تمس الأمن الاجتماعي ومكافحة الفساد المالي والإداري، مؤكدًا أن إحالة هذه المخالفات للمحاكمة أصبحت وجوبية.

وأضاف: "صدر توجيه للتأكيد على تنفيذ هذا المنشور وخطورة هذه الجرائم سواء البناء المخالف أو البناء على الأراضي الزراعية أو التعدي على مجرى الأنهار من أجل أن تضمن الدولة إنفاذ القانون وعدم المساس به وتحقيق الردع العام بعدم البناء على الأراضي الزراعية".

وأشار إلى أنه تم البت في العديد من هذه القضايا لتحقيق العدالة الناجزة، ولكن في الوقت نفسه حق المتهم مصان في وجود المحامي عنه واللجان المعنية في هذا الشأن.


الكلمات المفتاحية

تعديات النيابة الادارية

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