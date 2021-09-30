أسعار الذهب اليوم الخميس 30-9-2021.. المعدن الأصفر يواصل التراجع

تراجعت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الخميس، ليخسر جرام المعدن الأصفر نحو 5 جنيهات مع مرور أسعار الذهب العالمي بحالة كبيرة من التذبذب مع عدم إستقرار التعاملات .

أسعار الذهب اليوم

عيار الذهب 21 يسجل 760 جنيها للجرام.

عيار الذهب 18 يسجل 651.5 جنيها للجرام.

عيار الذهب 24 يسجل 868.5 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب يسجل 6080 جنيها.

أسعار الذهب عالميًا:

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في سبعة أسابيع اليوم الأربعاء بفعل صعود الدولار وتوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي قد يبدأ قريبا إنهاء إجراءاته لدعم الاقتصاد.





وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1725.11 دولار للأونصة في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي، بعد أن سجل أضعف مستوى منذ العاشر من أغسطس آب عند 1720.49 دولار.





ونزلت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.7 بالمئة إلى 1725.40 دولار للأونصة.





وقال متعاملون إن ارتفاع قيمة الدولار يقيد الاتجاه الصعودي للذهب إذ يجعل المعدن النفيس أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.





ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 4.07 بالمئة إلى 21.52 دولار للأونصة بينما تراجع البلاتين 1.76 إلى 950.00 دولارا.





وانخفض البلاديوم 1.28 بالمئة الى 1852.37 دولار للأونصة.