عاجل.. تعليق ناري من كومان بعد خسارة برشلونة المذلة أمام بنفيكا

عبر الهولندي رونالدو كومان المدير الفني الفني لبرشلونة، استياءه الشديد من خسارة فريقه المذلة مساء اليوم أمام نظيره بنفيكا البرتغالي ٠-٣ في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.









كومان قال بعد المباراة :"يصعب قبول النتيجة، إنها لا تعكس ما رأيناه في أرض الملعب، من فرص قليلة أُتيحت لهم سجلوا 3 أهداف ونحن لم نسجل، هنا الفرق".





وأضاف :"خاطرنا بلاعب حصل على إنذار وكاد أن يحصل على الثاني في الدقيقة 30. لم نستطع القيام بغير ذلك".





وتابع :" لن أناقش مسألة مستوى الفريق، لا أعلم ما الذي قاله روبيرتو، الجميع يعلم ما هي مشكلة البارسا في الوقت الحالي، لا يمكن إعطاء رأي حول فريق لم يعد كما كان في السابق، هذا الأمر واضح بالنسبة لي اكثر من شربة ماء".





وواصل :"إذا لم يدرك الناس داخل النادي الوضع الحالي في برشلونة، سأواجه مشكلة. بالطبع يمكننا أن نقدم أداء فضل، لكننا لن نفوز بدوري أبطال أوروبا".









وأشار :"ما يحدث لنا لا أراه غريبًا، بريثويت وديمبلي مصابين ولا نملك جناح، كوتينهو ليس 100%".





وواصل :"لن أقول شيء حول مستقبلي لأنني لا أعرف ما الذي يفكر فيه النادي وسنرى ما سيحدث".





وأوضح :"إذا فزنا في المباراتين ضد دينامو وبايرن قدم أدائه المعتاد ضد بنفيكا، فلن يكون التأهل للدور المقبل أمراً معقداً بالنسبة لنا".





وواصل :"بنفيكا أظهر في بطولته المحلية بأنه فريق قوي، يلعب بشكل جيد ويخلق الكثير من الخطر أمام خصومه، لقد خلقوا العديد من الفرص وتمكنوا من تسجيل ثلاثة أهداف".









واختتم :"بالنسبة لأي مدرب من الصعب أن تتواجد في فريق كبرشلونة وتتلقى هزيمتين في أول مباراتين في دوري الأبطال.. المذنب هو المدرب، ولكن خلال العديد من مراحل المباراة كان الأسلوب جيدا جدا وكنا متفوقين عليهم، أتيحت لنا فرصت لتسجيل هدفين لكننا كنا اقل منهم من حيث الفاعلية".