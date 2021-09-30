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إلهام شاهين: سمير غانم أكثر واحد ممكن يضحكني على المسرح

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 01:17 ص
إلهام شاهين والكاتب جمال عبد الناصر
إلهام شاهين والكاتب جمال عبد الناصر
أروي حمدي - تصوير: مصطفي الديب
أقيمت اليوم ندوة الفنانة إلهام شاهين بالمجلس الأعلي للثقافة بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة الرابعه عصرا للحديث عن كتاب "المتمردة" للكاتب الصحفي جمال عبد الناصر في فعاليات الدورة الرابعة عشر من المهرجان القومي.


كشفت الفنانة إلهام شاهين خلال الندوة عن بداية مشوارها الفني قائله "شاركت فى العديد من الأعمال فى بداية مسيرتى، لكنها لم يتم تصويرها بسبب وفاة المخرج، أو بسبب الرقابة كما حدث فى مسرحية "حورية من المريخ".



وأكملت "وآخر تجربتين فى المسرح كانت "كالوكيلا" استغرقت البروفات 6 أشهر، وعرضناها 10 ليالى في الأوبرا، و في إسبانيا، وحققنا نجاحا هناك أكثر من مصر، ولم أتقاض أى أجر أنا ونور الشريف عن هذا العمل، لأننا نحب الفن، وحبا فى أكاديمية الفنون منتجة العرض".



وتابعت"مسرحية بهلول فى إسطنبول كانت ارتجالية تماما، وسمير غانم كان أكثر واحد ممكن يضحكنى على المسرح، وكان ينوع فى إيفيهاته كل يوم، كان مجنون مسرح، وكان العرض رائع وظلت المسرحية 5 سنوات، ولم أجد بعدها عملا يحقق نفس المعادلة التي حققها  "بهلول" ولذلك توقفت عن المسرح من حينها".



الكتاب أصدره مهرجان المسرح القومى التابع لوزارة الثقافة بمناسبة تكريم إلهام شاهين عن مشوارها الفني، الذي قدمت خلاله 26 مسرحية، منهم مسرحيات للتليفزيون، قدمتها مع أكبر مخرجى المسرح، منهم سعد أردش و جلال الشرقاوى و السيد راضى و فهمى الخولى و الدكتور عوض محمد عوض.

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