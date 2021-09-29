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توفيق عبد الحميد يرد على الجدل المثار بشأن نشره صورا مع كلابه (فيديو)

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 11:50 م
توفيق عبد الحميد بصحبة كلابه
توفيق عبد الحميد بصحبة كلابه
شيماء حسن
علق الفنان توفيق عبد الحميد، على الجدل المثار حول سر نشره صورة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصحبة كلبيه "كاجو وجوكا".

وقال "توفيق" في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "ام بي سي مصر" اليوم الأربعاء: "تجربتي مع مواقع التواصل قديمة وكنت جمدتها".

وأضاف: "لقيت بعض الحاجات دائما فيها شخصيات مزعجة تعملك نوع من الاضطراب وتكدر مزاجك وخاصة إن أنا حظي فيه حد واخد نفس الاسم والصور ومعتبر نفسه على أنه أنا حتى نقل الصورة الشخصية على صفحتي".

وتابع: "يوجد على السوشيال ميديا أشخاص يجعلونك تشعر بالحب والتقدير تجاههم وآخرون يسيئون التعامل، ولكن عودتي وما أثير بشأن الصور لم يوترني وحب الناس كنز وتاج على رأسي من فوق".

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كلاب توفيق عبد الحميد

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