وزير الدفاع الأمريكي قلق إزاء الطيارين الأفغان المحتجزين في طاجيكستان





أعرب وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، عن قلقه إزاء مصير الطيارين الأفغان الذين تلقوا تدريبا أمريكيا، ويحتجزون في طاجيكستان بعد عبورهم الحدود هربا من "طالبان" الشهر الماضي.

وقال أوستن خلال جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي يوم الأربعاء ردا على سؤال بشأن تأخر إجلاء الطيارين الأفغان من طاجيكستان: "سنتصل بوزارة الخارجية لنرى ما إذا كان من المتاح المضي قدما في هذا الاتجاه وأنا أشاطركم قلقكم".

وجاء ذلك خلال جلسة الاستماع المكرسة لانسحاب القوات الأمريكية وإجلاء "الحلفاء" الأفغان من أفغانستان بعد وصول حركة "طالبان" إلى الحكم.

يذكر أن العديد من الطيارين الأفغان والكوادر العسكرية والمدنية الأخرى فروا بطائراتهم إلى طاجيكستان وأوزبكستان عشية سقوط كابل بأيدي "طالبان" وتم توقيفهم من قبل السلطات المحلية.

وهناك 143 شخصا يحتجزون في مركز صحي بالقرب من عاصمة طاجيكستان دوشنبه بينهم نساء، إحداهن في مرحلة متقدمة من الحمل.

وعلى الرغم من احتجازهم في ظروف ملائمة من الناحية الإنسانية، لا يزال الطيارون الأفغان بانتظار إجلائهم من طاجيكستان لأكثر من شهر، وهم يخشون تسليمهم إلى أفغانستان، حيث قد يواجهون ملاحقة "طالبان".