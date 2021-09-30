سجال بين طبيب نفسي و"لايف كوتشينج" على الهواء (فيديو)

دائر سجال بين الدكتور محمد المهدي، ومايكل راشد، أحد اللايف الكوتشينج، على الهواء بشأن عمله لايف كوتشينج.





وقال "المهدي" في لقائه مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "ام بي سي مصر" اليوم الأربعاء: "اللايف كوتشسينج بيعالجوا مرضى نفسيين وبيعملوا مشاكل كتير".





وأضاف: "جالي طفل كان عنده فرط حركة وكشف عند لايف كوتش بقى بيسرق وحالته تدهورت، وتتبعت كل الجهات المانحة لشهادات لايف كوتشينيج ووجدت أن جميعها غير معتمد، وهم بيعملوا إعلانات عن حل المشاكل الزوجية وعلاج القلق والخوف".





من جانبه حاول مايكل راشد، أحد اللايف كوتشينج شرح ما يقوم به من مساعدة الإنسان، قائلًا "ما فيش حد يحاسبني كـ"لايف كوتشينج" ولا يوجد جهة تراقب هذا العمل لحداثته".



