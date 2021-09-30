Advertisements

سجال بين طبيب نفسي و"لايف كوتشينج" على الهواء (فيديو)

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 03:17 ص
جانب من الفيديو
جانب من الفيديو
شيماء حسن
دائر سجال بين الدكتور محمد المهدي، ومايكل راشد، أحد اللايف الكوتشينج، على الهواء بشأن عمله لايف كوتشينج.

وقال "المهدي" في لقائه مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "ام بي سي مصر" اليوم الأربعاء: "اللايف كوتشسينج بيعالجوا مرضى نفسيين وبيعملوا مشاكل كتير".

وأضاف: "جالي طفل كان عنده فرط حركة وكشف عند لايف كوتش بقى بيسرق وحالته تدهورت، وتتبعت كل الجهات المانحة لشهادات لايف كوتشينيج ووجدت أن جميعها غير معتمد، وهم بيعملوا إعلانات عن حل المشاكل الزوجية وعلاج القلق والخوف".

من جانبه حاول مايكل راشد، أحد اللايف كوتشينج شرح ما يقوم به من مساعدة الإنسان، قائلًا "ما فيش حد يحاسبني كـ"لايف كوتشينج" ولا يوجد جهة تراقب هذا العمل لحداثته".

وتابع: "أنا مصرح ليا لإني بتعامل مع إنسان بالمهارات الموجودة بالشهادات التي حصلت عليه من أجل إكسابه مهارة معينة، ولكن لا أتعامل مع المرضى النفسيين".

الكلمات المفتاحية

لايف كوتشينج بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بأمر كارتيرون.. الزمالك يفاجئ نجم الفريق

منذ ساعة و 19 دقيقة

بعد هدفه القاتل.. تعرف على أرقام رونالدو في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

بعد أزمة الغاز| جورج قرداحي يطلب أمرا من مصر.. وهذا هو رد القاهرة عليه

منذ حوالي 6 ساعات

مدرب سيمبا يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تفاصيل فصل عضو في مجلس الدولة بقرار من الرئيس بعد تعيينه بأيام

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل - لابورتا يستقر على مدرب برشلونة الجديد خلفًا لكومان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بيراميدز يتعاقد مع نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعليق ناري من كومان بعد خسارة برشلونة المذلة أمام بنفيكا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. موسيماني يطلب ضم صفقة غير متوقعة للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تعرف على موعد انتخابات نادي الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - قرار ناري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يأمر بطرد نجم الأهلي.. واللاعب يرحل خلال ساعات

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يقرر بيع نجمه مقابل 15 مليون جنيه

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

داعية إسلامي: ننفق 13 مليار جنيه سنويًا على الدجل

"هونتو عليا بهالظروف الصعبة"..رايا أبي راشد تشكر جمهورها

د. رشا سمير تكتب: فاقد الشىء لا يُعطيه ولا يقليه!

كيف تكون عندك سرعة بديهة؟.. لايف كوتش يوضح (فيديو)

لايف كوتش يوضح طريقة الرد على شخص يهين شخصيتك

بسبب "أحضان المراهقين".. الكاتبة هدى سالم تنسحب على الهواء (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:01 م

عاجل - قرار ناري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

12:35 ص

عاجل - لابورتا يستقر على مدرب برشلونة الجديد خلفًا لكومان

11:27 م

عاجل - حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي

10:02 م

عاجل - بيراميدز يتعاقد مع نجم الأهلي السابق

08:12 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements