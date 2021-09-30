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غدًا.. مصطفى حجاج ضيف حلقة "أبلة فاهيتا"

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 01:35 ص
مصطفى حجاج
مصطفى حجاج
إسراء عبد الفتاح
يحل المطرب مصطفى حجاج، غدًا الخميس، ضيفًا على برنامج "أبلة فاهيتا" لايف من الدوبلكس، في تمام الساعة 11مساء، على قناة ON.


ونشر مصطفى حجاج، صورة له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» برفقة أبلة فاهيتا، معلقًا: « استنوني بكرة مع أبلة فاهيتا الساعة ١١ مساءً على قناة @ontvحلقة كلها غنا وضحك وهزار كتير».


جدير بالذكر أن آخر أعمال المطرب مصطفى حجاج أغنية "وداعك مر" والتي طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتي حققت عدد كبير من المشاهدات والتس وصلت لأكثر من 252 ألف مشاهدة.

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