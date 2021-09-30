إشادة كبيرة من الجمهور بعد عرض الحلقة الأخيرة من "بالورقة والقلم"

أشاد عدد كبير من الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بحكاية "بالورقة والقلم" من مسلسل "إلا أنا"، وذلك بعد عرض الحلقة الأخيرة.





وتدور أحداث حلقات حكاية "بالورقة والقلم" حول أزمة اختراق أجهزة المحمول، ونشر الصور عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما لمس قلوب العديد من المشاهدين سواء داخل مصر أو في نطاق الوطن العربي.





وكانت تصدرت حكاية "بالورقة والقلم" بطولة الفنانة يسرى اللوزي، محرك البحث الشهير "جوجل"، وموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بعد عرض أول حلقة منه على فضائية dmc.





جدير بالذكر أنه شارك في حكاية "بالورقة والقلم" من مسلسل إلا أنا الجزء التاني كل من يسرى اللوزي، على الطيب، نور محمود، عماد رشاد، إيهاب الشنوانى، لبنى ونس، لاشينه لاشين، ياسمين سمير، ياسر الرفاعى، وغيرهم.