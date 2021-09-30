ما مصير مشروعات القوانين المؤجلة منذ دور الانعقاد الأول المُنقضي؟

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا برقم 418 لسنة 2021 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، وذلك يوم السبت الموافق 2 من أكتوبر المُقبل.





وحسمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب مصير مشروعات القوانين التي بدأ المجلس في مناقشتها خلال دور الانعقاد الأول للمجلس ولم ينتهي منها، وكذلك مشروعات القوانين التي لم يتم البدء في مناقشتها.





نص المادة 179

حيث نصت المادة (179) من اللائحة الداخلية بمجلس النواب، على أنه: تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء.





أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.





وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه أو إذا سحبها جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ في مناقشتها، ولا يؤثر في سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة.





مصير القوانين المحالة للنواب في حالة التعديل الوزاري

وفي حالة حدوث تعديل وزاري، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس تأجيل النظر في المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها لفترة لا تزيد علي 30 يوما ما لم يكن المجلس بدأ في مناقشتها، وفي هذه الحالة يعرض الطلب علي المجلس ليقرر إما إعادتها للحكومة أو استئناف نظرها بالحالة التي كانت عليها.





نص المادة 180