Advertisements

ما مصير مشروعات القوانين المؤجلة منذ دور الانعقاد الأول المُنقضي؟

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 08:34 ص
أرشيفية
أرشيفية
دينا عبد الستار
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا برقم 418 لسنة 2021 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، وذلك يوم السبت الموافق 2 من أكتوبر المُقبل.

وحسمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب مصير مشروعات القوانين التي بدأ المجلس في مناقشتها خلال دور الانعقاد الأول للمجلس ولم ينتهي منها، وكذلك مشروعات القوانين التي لم يتم البدء في مناقشتها.

نص المادة 179
حيث نصت المادة (179) من اللائحة الداخلية بمجلس النواب، على أنه: تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء.

أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.

وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه أو إذا سحبها جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ في مناقشتها، ولا يؤثر في سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة.

مصير القوانين المحالة للنواب في حالة التعديل الوزاري
وفي حالة حدوث تعديل وزاري، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس تأجيل النظر في المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها لفترة لا تزيد علي 30 يوما ما لم يكن المجلس بدأ في مناقشتها، وفي هذه الحالة يعرض الطلب علي المجلس ليقرر إما إعادتها للحكومة أو استئناف نظرها بالحالة التي كانت عليها.

نص المادة 180
ونصت المادة 180 على أنه: يخطِر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي، بمشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة، وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة، وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها.

الكلمات المفتاحية

مشروعات قوانين بوابة الفجر الفجر البرلمان

أخبار تهمك

مفاجأة.. موسيماني يطلب ضم صفقة غير متوقعة للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الزمالك يحدد شروطه من أجل التجديد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تفاصيل فصل عضو في مجلس الدولة بقرار من الرئيس بعد تعيينه بأيام

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - قرار ناري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على قائمة محمود الخطيب المنتظرة في انتخابات الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - بيراميدز يتعاقد مع نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يقرر بيع نجمه مقابل 15 مليون جنيه

منذ حوالي 9 ساعات

كريستيانو رونالدو يحقق رقما قياسيا جديدا في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - تعرف على موعد انتخابات نادي الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يحصل على توقيع الأخطبوط وأمر وحيد يعطل الصفقة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

ريال مدريد يستهدف موهبة بايرن ميونيخ

منذ أقل من ساعتين

عاجل - لابورتا يستقر على مدرب برشلونة الجديد خلفًا لكومان

منذ حوالي 10 ساعات

هاجر أحمد: تعرضت لإنتقادات كثيرة بسبب فستان حفل زفافي!

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

بعد الانتهاء من كتابتها.. تعرف على اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ

أبرزها "الحجز الإداري" و " إجراءات الوساطة" .. تشريعية النواب توافق علي 3 مشروعات قوانين

البرلمان يوافق مبدئيا تعديل قانون اللائحة الداخلية

أبرزها "تغليظ عقوبة التحرش الجنسي".. تفاصيل الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم

9 مشروعات قوانين ناقشتها "زراعة البرلمان" خلال دور الانعقاد الأول

5 اختصاصات لـ "لجنة الشباب والرياضة" بمجلس النواب.. تعرف عليها

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:35 ص

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

كريستيانو رونالدو يحقق رقما قياسيا جديدا في دوري أبطال أوروبا

08:00 ص

عاجل - قرار ناري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا

11:01 م

مفاجأة.. الأهلي يحصل على توقيع الأخطبوط وأمر وحيد يعطل الصفقة

06:30 ص

عاجل - لابورتا يستقر على مدرب برشلونة الجديد خلفًا لكومان

11:27 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements