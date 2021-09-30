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يوسف الحسيني ناعيًا "الخواجة": أشهر مشجعي كرة القدم في إفريقيا (فيديو)

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 08:36 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
كساب أحمد
نعى الإعلامي يوسف الحسيني، الخواجة رأفت ياسين كبير مشجعي الزمالك، قائلًا: "الخواجة واحد من أشهر مشجعين كرة القدم في مصر بل وإفريقيا بالكامل، الخواجة كان بيسافر مع الزمالك في أي مكان، وكان بيحضر تمرين الزمالك في أي مكان".

وتابع "الحسيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء: "الخوجة كان بيقوم المدرج على حيله، كان جيل من المشجعين قبل ظهور الروابط الخاصة بكرة القدم".

وأضاف: "تشجيع الكرة في جيل الخواجة كان حاجة تانية، مكنش فيه تشجيع بالسب، أو بإلقاء الطوب"، مشيرًا إلى أن نادي الزمالك نعى الخواجة بشكل رسمي.

الكلمات المفتاحية

يوسف الحسيني كرة القدم الزمالك

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