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أول تعليق من فيرنانديز بعد الفوز على فياريال

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 12:06 ص
فيرنانديز
فيرنانديز
علي نبوي
عبر البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه القاتلى على فياريال ٢-١ في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروباط

أول تعليق من فيرنانديز بعد الفوز على فياريال 
فيرنانديز قال بعد المباراة :"أنهنينا المباراة بوجود مهاجمين اثنين ونعلم أن أي كرة في منطقة الجزاء ستكون فرصة حقيقية".

وأضاف :"كنّا نعلم أنه بإمكانهم [مهاجمي اليونايتد] التسجيل في أي لحظة ولهذا واصلنا لعب التمريرات العرضية، نحن سعداء بالثلاث نقاط".

وزاد :"كان لدي شعور دائمًا بأننا قادرون على الفوز بالمباراة. وعندما سجلوا هدفا شعرت أنه يمكننا العودة مرة أخرى وقلبها. بعد هدف أليكس [تيليس] كانت دفعة الجماهير لا تصدق".

وواصل :"دي خيا ساعدنا على البقاء في المباراة ببعض التصديات الكبير".

وأكمل :"كانت هذه أول ليلة لي هنا مع المشجعين في مباراةٍ في دوري الأبطال وقد كانت رائعة".

وأنهى :"إنه شعور رائع، الأجواء كانت رائعة، لكن بالنسبة لي، في دوري أبطال أوروبا أم لا، الأجواء في أولد ترافورد دائمًا ما تكون رائعة".

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