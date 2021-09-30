عبر البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه القاتلى على فياريال ٢-١ في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروباط





أول تعليق من فيرنانديز بعد الفوز على فياريال

فيرنانديز قال بعد المباراة :"أنهنينا المباراة بوجود مهاجمين اثنين ونعلم أن أي كرة في منطقة الجزاء ستكون فرصة حقيقية".





وأضاف :"كنّا نعلم أنه بإمكانهم [مهاجمي اليونايتد] التسجيل في أي لحظة ولهذا واصلنا لعب التمريرات العرضية، نحن سعداء بالثلاث نقاط".





وزاد :"كان لدي شعور دائمًا بأننا قادرون على الفوز بالمباراة. وعندما سجلوا هدفا شعرت أنه يمكننا العودة مرة أخرى وقلبها. بعد هدف أليكس [تيليس] كانت دفعة الجماهير لا تصدق".





وواصل :"دي خيا ساعدنا على البقاء في المباراة ببعض التصديات الكبير".





وأكمل :"كانت هذه أول ليلة لي هنا مع المشجعين في مباراةٍ في دوري الأبطال وقد كانت رائعة".





وأنهى :"إنه شعور رائع، الأجواء كانت رائعة، لكن بالنسبة لي، في دوري أبطال أوروبا أم لا، الأجواء في أولد ترافورد دائمًا ما تكون رائعة".



