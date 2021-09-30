كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة أن النادي الأهلي وافق على رحيل ناصر ماهر لاعب خط وسط المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





عاجل.. الأهلي يقرر بيع نجمه مقابل 15 مليون جنيه

وأكد الإعلامي كريم شحاتة، أن النادي الأهلي وافق على بيع ناصر ماهر صانع العاب الفريق لفيوتشر مقابل 15 مليون جنيه بعد سلسلة المفاوضات التي دارت بين الجانبين خلال الساعات الماضية.





وتابع شحاتة في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، إن ناصر ماهر تنازل عن مستحقاته فيما سيتم توقيع عقد ثلاثي بين الأطراف الثلاثة في الوقت الذي سيشمل العقد بند يمنح الأهلي الأولوية في شراء اللاعب مستقبلا.





وكان ناصر ماهر أصر على الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية لعدم خوضه مباريات رسمية مع المارد الأحمر خلال الفترة الماضية مما جعله يمارس الضغط على إدارة الأهلي من أجل الرحيل في الميركاتو الصيفي الجاري.



