Advertisements

عاجل.. الأهلي يقرر بيع نجمه مقابل 15 مليون جنيه

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 12:11 ص
الاهلي
الاهلي
محمد زويد
كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة أن النادي الأهلي وافق على رحيل ناصر ماهر لاعب خط وسط المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. 

عاجل.. الأهلي يقرر بيع نجمه مقابل 15 مليون جنيه
وأكد الإعلامي كريم شحاتة، أن النادي الأهلي وافق على بيع ناصر ماهر صانع العاب الفريق لفيوتشر مقابل 15 مليون جنيه بعد سلسلة المفاوضات التي دارت بين الجانبين خلال الساعات الماضية.

وتابع شحاتة في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، إن ناصر ماهر تنازل عن مستحقاته فيما سيتم توقيع عقد ثلاثي بين الأطراف الثلاثة في الوقت الذي سيشمل العقد بند يمنح الأهلي الأولوية في شراء اللاعب مستقبلا.

وكان ناصر ماهر أصر على الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية لعدم خوضه مباريات رسمية مع المارد الأحمر خلال الفترة الماضية مما جعله يمارس الضغط على إدارة الأهلي من أجل الرحيل في الميركاتو الصيفي الجاري.

الكلمات المفتاحية

ناصر ماهر فيوتشر إف سي الدوري المصري الاهلي

أخبار تهمك

بعد هدفه القاتل.. تعرف على أرقام رونالدو في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. موسيماني يطلب ضم صفقة غير متوقعة للأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الأهلي يقرر بيع نجمه مقابل 15 مليون جنيه

منذ ساعة و 6 دقيقة

أول تعليق من فيرنانديز بعد الفوز على فياريال

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل - تعرف على موعد انتخابات نادي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - قرار ناري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. تعليق ناري من كومان بعد خسارة برشلونة المذلة أمام بنفيكا

منذ ساعة و نصف

عاجل - بيراميدز يتعاقد مع نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بنفيكا يُهين برشلونة بالثلاثة في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

أول تعليق من توخيل بعد الخسارة أمام يوفنتوس

منذ أقل من ساعة

وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقته الأخيرة

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

منذ 42 دقيقة

738 حالة إيجابية جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل - لابورتا يستقر على مدرب برشلونة الجديد خلفًا لكومان

منذ أقل من ساعتين

عاجل - حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

نجم الأهلى يقترب من الرحيل إلى بيراميدز

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

نجم الأهلي السابق: ناصر ماهر يثير أزمة

خاص- الأهلي يطلب 10 مليون جنيه للموافقة على رحيل نجم الفريق إلى بيراميدز

عاجل.. نجم الأهلي يستقر على الرحيل

الأهلي يصدم بيراميدز في صفقة الساحر

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:01 م

عاجل - قرار ناري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

12:35 ص

عاجل - لابورتا يستقر على مدرب برشلونة الجديد خلفًا لكومان

11:27 م

عاجل - حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي

10:02 م

مفاجأة.. موسيماني يطلب ضم صفقة غير متوقعة للأهلي

12:30 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements