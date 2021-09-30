Advertisements

أول تعليق من توخيل بعد الخسارة أمام يوفنتوس

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 12:29 ص
توخيل
توخيل
علي نبوي
أكد توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي عدم رضاه على خسارة فريقه على يد يوفنتوس ٠-١ في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

أول تعليق من توخيل بعد الخسارة أمام يوفنتوس
وأضاف توخيل بعد المباراة :"إنه أمر مستحيل عندما تلعب بهذا المستوى و تستقبل هدفًا في الثانية الأولى من الشوط الثاني".

وتابع :"رأيت اللاعبين يتدربون بحدة في التدريبات بالأمس أما اليوم لم يكونوا كذلك 'لا أعرف لماذا".

وزاد :"لقد استحوذنا على الكرة وكنا نستعيدها بشكل كبير ولكن خسرنا الكرة مرتين بطريقة غير مقبولة بالنسبة للمستوى الذي وصلنا له ، ربما يمكننا قبول خسارة الكرة في أخر 20 متر ، كنا جيدين بالتدريبات في الأمس لكننا لم نكن جيدين بما يكفي الليلة".

وواصل :"أمر لا يُطاق في المستوى الذي وصلنا له ان نستقبل هدف مثل هذا بالثواني الأولى من الشوط الثاني".

وأردف :"لم نبدأ بالذكاء الكافي ، لقد استحوذنا على الكرة في أول ربع ساعة ولكن كان بإمكاننا أن نجذبهم أكثر وأن نكون أكثر حدة ونزيد التوازن، ينبغي ان نطرح المزيد من الاسئلة لأنفسنا".

الكلمات المفتاحية

وفنتوس توخيل تشيلسي

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يقرر بيع نجمه مقابل 15 مليون جنيه

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل - قرار ناري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل - تعرف على موعد انتخابات نادي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - لابورتا يستقر على مدرب برشلونة الجديد خلفًا لكومان

منذ أقل من ساعتين

وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من توخيل بعد الخسارة أمام يوفنتوس

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تعليق ناري من كومان بعد خسارة برشلونة المذلة أمام بنفيكا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة.. موسيماني يطلب ضم صفقة غير متوقعة للأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل - بنفيكا يُهين برشلونة بالثلاثة في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

أول تعليق من فيرنانديز بعد الفوز على فياريال

منذ ساعة و 13 دقيقة

الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقته الأخيرة

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل - بيراميدز يتعاقد مع نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 5 ساعات

738 حالة إيجابية جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

منذ ساعة و 15 دقيقة

بعد هدفه القاتل.. تعرف على أرقام رونالدو في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

توخيل: واثق من بقاء كافاني في باريس سان جيرمان

أهداف مباراة - يوفنتوس 2 × 1 ساسولو | تعليق علي محمد علي

أهداف مباراة - إمبولي 1 × 2 يوفنتوس | تعليق محمد بركات

أهداف مباراة - ميلان 0 × 2 يوفنتوس | تعليق حفيظ دراجي

تعليق مثير من بونوتشي بعد الخسارة من جنوى

رسالة جديدة تهدد عودة "نيمار" لبرشلونة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:01 م

عاجل - قرار ناري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

12:35 ص

عاجل - لابورتا يستقر على مدرب برشلونة الجديد خلفًا لكومان

11:27 م

عاجل - حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي

10:02 م

مفاجأة.. موسيماني يطلب ضم صفقة غير متوقعة للأهلي

12:30 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements