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أول تعليق من توخيل بعد الخسارة أمام يوفنتوس
الخميس 30/سبتمبر/2021 - 12:29 ص
علي نبوي
أكد توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي عدم رضاه على خسارة فريقه على يد يوفنتوس ٠-١ في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
أول تعليق من توخيل بعد الخسارة أمام يوفنتوس
وأضاف توخيل بعد المباراة :"إنه أمر مستحيل عندما تلعب بهذا المستوى و تستقبل هدفًا في الثانية الأولى من الشوط الثاني".
وتابع :"رأيت اللاعبين يتدربون بحدة في التدريبات بالأمس أما اليوم لم يكونوا كذلك 'لا أعرف لماذا".
وزاد :"لقد استحوذنا على الكرة وكنا نستعيدها بشكل كبير ولكن خسرنا الكرة مرتين بطريقة غير مقبولة بالنسبة للمستوى الذي وصلنا له ، ربما يمكننا قبول خسارة الكرة في أخر 20 متر ، كنا جيدين بالتدريبات في الأمس لكننا لم نكن جيدين بما يكفي الليلة".
وواصل :"أمر لا يُطاق في المستوى الذي وصلنا له ان نستقبل هدف مثل هذا بالثواني الأولى من الشوط الثاني".
وأردف :"لم نبدأ بالذكاء الكافي ، لقد استحوذنا على الكرة في أول ربع ساعة ولكن كان بإمكاننا أن نجذبهم أكثر وأن نكون أكثر حدة ونزيد التوازن، ينبغي ان نطرح المزيد من الاسئلة لأنفسنا".