أكد توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي عدم رضاه على خسارة فريقه على يد يوفنتوس ٠-١ في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





أول تعليق من توخيل بعد الخسارة أمام يوفنتوس

وأضاف توخيل بعد المباراة :"إنه أمر مستحيل عندما تلعب بهذا المستوى و تستقبل هدفًا في الثانية الأولى من الشوط الثاني".





وتابع :"رأيت اللاعبين يتدربون بحدة في التدريبات بالأمس أما اليوم لم يكونوا كذلك 'لا أعرف لماذا".





وزاد :"لقد استحوذنا على الكرة وكنا نستعيدها بشكل كبير ولكن خسرنا الكرة مرتين بطريقة غير مقبولة بالنسبة للمستوى الذي وصلنا له ، ربما يمكننا قبول خسارة الكرة في أخر 20 متر ، كنا جيدين بالتدريبات في الأمس لكننا لم نكن جيدين بما يكفي الليلة".





وواصل :"أمر لا يُطاق في المستوى الذي وصلنا له ان نستقبل هدف مثل هذا بالثواني الأولى من الشوط الثاني".





وأردف :"لم نبدأ بالذكاء الكافي ، لقد استحوذنا على الكرة في أول ربع ساعة ولكن كان بإمكاننا أن نجذبهم أكثر وأن نكون أكثر حدة ونزيد التوازن، ينبغي ان نطرح المزيد من الاسئلة لأنفسنا".