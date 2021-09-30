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مبروك عطية بعد فتوى الأغاني: سماع القرآن حرام في هذه الحالة (فيديو)

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 12:45 ص
مبروك عطية
مبروك عطية
شيماء حسن
علق الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، على الفتوى التي خرجت بها دار الإفتاء بشأن سماع الأغاني، قائلًا: "الفتوى تختلف باختلاف الظروف والأشخاص واختلاف الزمان والمكان".

وأضاف "عطية" في حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "ام بي سي مصر" إن الإمام الشافعي كان منشأه العراق ولكن عند جاء إلى مصر غير بعض المسائل في مذهبه.

وتابع: "يعني سماع القرآن حرام لو هيعطلك عن الصلاة في ميعادها أو شغلك، والشخص الذي يضع وقت عمله حتى لو في عبادة مرتبه حرام لأن عمله عبادة، ووقته ملك لجهة عمله فالموظف مستأجر لأن هذا عمله".

وفيما يتعلق برأيه في المواريث وما دار مؤخرًا أشار عطية إلى أنه لا وصية لوارث وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، مستطردًا "الأب اللي خايف على بنته لحقها يتهضم أنت مش ارحم من اللي خلقها".

وأردف: "ما يقال به تعدي لحدود الله، هذه الكتابة هتودي جهنم ومن يعصي الله ويتعدى حدوده فجزائه جهنم، في المواريث مفيش متاهة سيب الملك لله".

الكلمات المفتاحية

مبروك عطية شريف عامر بوابة الفجر الفجر

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