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مفاجأة.. موسيماني يطلب ضم صفقة غير متوقعة للأهلي

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 12:30 ص
موسيماني
موسيماني
محمد زويد
كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن وجود رغبة قوية من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التعاقد مع حارس مرمى خلال الفترة المقبلة. 

مفاجأة.. موسيماني يطلب ضم صفقة غير متوقعة للأهلي
وأوضح الإعلامي كريم شحاتة، إن أي حارس سيتعاقد معه النادي الأهلي سيكون على دكة البدلاء احتياطيًا لمحمد الشناوي، مشيرا إلى أن الشناوي هو حارس القلعة الحمراء الأول. 

وقال كريم في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "مجلس إدارة النادي الأهلي جددت الثقة في الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، ولكن الخطيب يدرس التدعيم بمدرب مصري جديد في الجهاز".

وكشفت تقارير صحفية عن وجود مفاوضات قوية بين مسئولى القلعة الحمراء بين الثنائي المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز ومحمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش.

الكلمات المفتاحية

موسيماني الشناوي الاهلي إدارة النادي الأهلي

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