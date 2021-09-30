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محمود قابيل يكشف حقيقة إصابته بكورونا

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 02:11 ص
محمود قابيل
محمود قابيل
مي مرسي
انتشرت شائعات في الفترة الماضية، حول إصابة الفنان محمود قابيل، بفيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تغيبه عن مهرجان الإسكندرية.

وقال "قابيل" من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان: "أنا كويس.. بس خدت دور برد لأن أنا بتمرن سباحة في نادى الجزيرة ومع تغير الجو والتكييف جانى دور برد".

وتابع قائلا: "نحن كفنانين عانينا كثيرًا من الأخبار الكاذبة.. بعض الأخبار قالت إننى بلفظ أنفاسى الأخيرة وده كلام ملهوش معنى".

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محمود قابيل فيروس كورونا الفجر اخبار الفجر الفني

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