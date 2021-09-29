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"شرطة مكة": القبض على مواطن أطلق أعيرة نارية في الهواء وضُبط بحوزته 7 أسلحة نارية

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
وكالات
 
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية بمحافظة الطائف قبضت على مواطن في العقد الرابع من العمر، نشر مقاطع “فيديو” على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي وهو يطلق أعيرة نارية في الهواء معرضا حياة الآخرين للخطر.

وقال المتحدث إنه ضبط بحوزته (7) أسلحة نارية متعددة و(514) ذخيرة حية ومواد مخدرة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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